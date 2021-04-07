Николай Дроздов рассказал о причинах развода с первой женой

Ведущий программы "В мире животных" вступил в брак будучи студентом, однако этому союзу не суждено было просуществовать долго.

Первой женой Николая Дроздова была девушка по имени Инна. Она подарила Николаю Николаевичу дочь Надежду. Телеведущий объяснил, что решение о разводе приняла его жена.

"После биофака МГУ я поступил в педагогический институт имени Потемкина. Там я познакомился с Инной. У нас прочные отношения надолго не сложились. Потом, после развода, я 20 лет был холостяком", — рассказал 83-летний Дроздов в передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Николай Николаевич объяснил, что не хотел расставаться с супругой, однако жена была непреклонна.

"Я хотел продолжать отношения, но супруга выступила против. Не я от нее ушёл, а она от меня. Это вам сейчас кажется, что я хороший человек, но по молодости было по-иному. Уже в том возрасте я любил путешествовать, может, ей это не нравилось. Мы разошлись без конфликтов. Дочку по неделям брали к себе. Сказали ей, чтобы не жаловалась на маму и папу. И с Инной, и с дочкой Надей у меня остались товарищеские отношения, но их нельзя назвать дружескими. Дочь сейчас занимается экологическим туризмом", — объяснил он.

Со своей второй супругой Татьяной Петровной, с которой познакомился в лифте своего дома, Дроздов живёт уже более сорока лет. В этом браке родилась дочь Елена, которая занимается лечением животных.

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