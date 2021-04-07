Скончался ещё один актёр из сериала "След"

Причина смерти звезды телевизионных сериалов пока не называется. Трагедия произошла четвёртого апреля, однако о скорбном событии общественность узнала только сегодня.

Александр Гаспарьянц пришёл в актёрскую профессию после профессиональной военной службы. Он был офицером в Прикарпатском военном округе, а потом трудился воспитателем Загорского детского дома для слепоглухих детей.

В актёрскую профессию Гаспарьянц пришёл в 2000-х, снимаясь в кино и сериалах. Зрители знают его по таким сериалам, как "Три вокзала — три сестры", "Пока живу, люблю", "След" и другим.

Последнее время всё чаще приходят известия о смерти актёров, снимающихся в сериале "След". В январе этого года скончался Олег Валкман, который играл роль патологоанатома Бориса Селиванова. В конце 2020-го умер от коронавируса другой артист, снимающийся в "Следе", — Александр Самойлов.

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