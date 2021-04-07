Манукян признался, что планировал купить дом для жизни с Бузовой

По словам блогера, он строил далеко идущие планы на совместную жизнь с поющей ведущей, однако им не суждено было реализоваться.

Давид Манукян уверил, что рассматривал Ольгу Бузову в качестве своей супруги и матери своих детей. Он также мечтал сделать звезду "Дома-2" самой счастливой женщиной на планете.

"Я планировал купить дом для нашей семьи. Искал варианты, даже ездил смотреть участок. Но потом всё резко поменялось. Хотя мечту о собственном доме я не оставил. Хочу построить его сам, чтобы там было всё самое нужное. Например, студия звукозаписи", — цитирует слова 28-летнего блогера "СтарХит".

Дава отметил, что не спешит строить новые отношения, хотя публика готова воспринимать каждую девушку, появившуюся рядом с блогером, как его пассию.

Манукян прокомментировал слухи о своём романе с помощницей.

"Её уже и моей помощницей называли, и моей пиарщицей. На самом деле эта девушка — мой директор. Мы вместе с самого начала моей работы. Она имеет отношение ко всем моим проектам. Аня — человек, на которого можно положиться в любой ситуации. Мы всей командой живём в одном отеле, соответственно, периодически заходим друг к другу в номера. Когда я вижу такие ролики, мне смешно становится. Люди стараются найти любую мелочь, которую интерпретируют по-своему. Я — свободный, холостой мужчина", — рассказал Дава в интервью с "Собеседником".

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