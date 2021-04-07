Бывшая жена Андрея Аршавина не может ходить без помощи

Алиса Казьмина пугает публику своим пессимистичным настроением. Женщина перестала бодриться и призналась, что чувствует себя плохо.

Бывшая супруга Андрея Аршавина, страдающая аутоимунным некрозом лобной пазухи, рассказала о своём состоянии.

"Пролежни на ногах воспалились. Без помощи ходить не могу", — говорит она.

Алиса перенесла несколько хирургических операций, но лечение не остановило негативных процессов, происходящих в организме.

Казьмина первое время вела обычный образ жизни. Проблемы сначала казались косметическими, так как у женщины был изуродован нос. Затем ситуация усугубилась. Казьмина даже впадала в кому.

Женщина просила помощи у экс-супруга, однако футболист не откликнулся на просьбы матери своего ребёнка. Более того, женщину с детьми попросили освободить особняк, в котором она проживает. Дом принадлежит матери Аршавина, которая настроена против бывшей невестки.

На фоне проблем со здоровьем женщины, требования освободить жилплощадь выглядят особенно безжалостно по мнению публики.

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