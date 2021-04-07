Бузова посоветовала Собчак научиться женской солидарности

Бестактные замечания Собчак на ежегодной музыкальная премии Zhara Awards 2021 ранее довели Ольгу Бузову до слёз.

Стоило только Ольге Бузовой появиться на сцене, как Ксения Собчак принялась задавать ей вопросы по поводу её расставания с Давидом Манукяном.

К разговору журналистка подключила также Филиппа Киркорова. Вопросы и высказывания бывшей коллеги по "Дому-2" Бузовой не понравились.

"Ля, ты крыса!" — сказала Ольга, после чего стремительно покинула сцену.

Эмоции Бузовой остыли. Спустя время она снисходительнее стала смотреть на выходки Собчак.

"Ксения — шикарная женщина, но женской солидарности ей еще надо поучиться. Я на нее не обижаюсь, поскольку это ее профессия, шоу-бизнес", — цитирует слова Ольги "СтарХит".

Бузова отметила, что уже научилась бороться с негативом, так как понимает, что работает в сфере шоу-бизнеса.

"Я 17 лет нахожусь в шоу-бизнесе и каждый раз поражаюсь. Но это мой путь, я его выбрала, поэтому каждый раз, как оловянный солдатик, продолжаю идти дальше", — сказала поющая ведущая.

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