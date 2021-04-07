Лев Лещенко вспомнил последнюю встречу с Легкоступовой

Исполнительница хита "Ягода-малина" скончалась при невыясненных обстоятельствах прошлым летом на 55-м году жизни.

Лев Лещенко рассказал, что ему удалось навестить Валентину Легкоступову незадолго до её кончины. Певица, с которой Льва Валерьяновича связывала давняя дружба, лежала в реанимации.

Народный артист РСФСР пытался подбодрить свою коллегу, рассказывая ей о предстоящих юбилейных мероприятиях.

"Она лежала в палате интенсивной терапии, в реанимации. Я зашёл к ней, и она лежала в постели, не вставала. И я говорю: "Валечка, ты вообще поднимаешься как-то?". Она: "Нет, ну, так, иногда". Я говорю: "Но почему? Ходи, думай о хорошем. У тебя сейчас юбилей, давай придумаем программу какую-то, где ты по-новому раскроешься. Я готов поддержать!" Мы с ней поговорили, где-то час я провёл у неё. И случилось так, что на следующий день она ушла из жизни", — рассказал Лещенко в передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

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