Асмус рассказала, чем "заразил" её Харламов

Актриса призналась подписчикам в своих фобиях.

Кристина Асмус объяснила на своей страничке в Instagram, что страдает аэрофобией.

Этот страх, по признанию Кристины, передался ей от бывшего супруга Гарика Харламова.

Об этом артистка рассказала, отвечая на вопросы своих поклонников.

"Я летала всегда очень много и на чем угодно, но Гарик "заразил" меня аэрофобией. Летаю, конечно, но нечасто", — поделилась Асмус в сторис своего Instagram, отвечая на вопросы поклонников.

Чтобы избежать встречи с пугающим воздушным пространством, Асмус предпочитает передвигаться на поездах.

Случается, однако, что ей приходится садиться в самолёт. Тогда она останавливает свой выбор на проверенной авиакомпании.

Кристина Асмус охотно общается с подписчиками в социальных сетях

Звезда сериала "Интерны" умеет привлечь к себе внимание провокационными снимками и интригующими высказываниями.

Кристина Асмус воспитывает дочку Анастасию. Гарик Харламов души не чает в своей дочке.

Чтобы не травмировать психику ребёнка, Кристина и Гарик стараются сохранять хорошие отношения, хотя Кристина признавалась ранее, что Гарик на неё сильно обижен.

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