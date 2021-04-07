Актриса призналась подписчикам в своих фобиях.
Кристина Асмус объяснила на своей страничке в Instagram, что страдает аэрофобией.
Этот страх, по признанию Кристины, передался ей от бывшего супруга Гарика Харламова.
Об этом артистка рассказала, отвечая на вопросы своих поклонников.
"Я летала всегда очень много и на чем угодно, но Гарик "заразил" меня аэрофобией. Летаю, конечно, но нечасто", — поделилась Асмус в сторис своего Instagram, отвечая на вопросы поклонников.
Чтобы избежать встречи с пугающим воздушным пространством, Асмус предпочитает передвигаться на поездах.
Случается, однако, что ей приходится садиться в самолёт. Тогда она останавливает свой выбор на проверенной авиакомпании.
Звезда сериала "Интерны" умеет привлечь к себе внимание провокационными снимками и интригующими высказываниями.
Кристина Асмус воспитывает дочку Анастасию. Гарик Харламов души не чает в своей дочке.
Чтобы не травмировать психику ребёнка, Кристина и Гарик стараются сохранять хорошие отношения, хотя Кристина признавалась ранее, что Гарик на неё сильно обижен.
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