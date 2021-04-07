Выстрел в театре привел к невралгии у Ксении Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина попала в больницу после похода в театр на спектакль Ренаты Литвиновой.

В ходе постановки прозвучал выстрел, и через 15 минут после этого у Ксении начались сильные боли в груди. Они длились всю последующую ночь.

"В итоге на УЗИ все ОК, а вот невралгия есть. Массажи и медикаменты", — описала итог срочного похода к врачу Бородина в Instagram. Она добавила, что не любит ужасы, аттракционы и прыжки с парашютом, но не ожидала, что "выстрелы в театре меня подкосят".

Ранее Ксения раскритиковала в своей соцсети явление бодипозитива. "Зачем этот акцент?" — недоумевает она.