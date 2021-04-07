Второй раз в месяц попал в ДТП в столице саунд-продюсер Моргенштерна Слава Марлоу (настоящее имя Артем Готлиб).
Инцидент случился этой ночью. По счастью, пострадавших нет, только слегка повреждены бамперы обеих иномарок. Примечательно, что именно трек Славы Марлоу "крутился" в магнитоле второго водителя в тот момент, когда он врезался в машину автора.
"Хватит въезжать в меня на светофорах, если горит красный", — написал сам раздосадованный музыкант в сторис своего Instagram.
До этого автомобиль Готлиба сталкивался с такси, что также подробно показывалось в сторис. Тогда решили не вызывать полицию.
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