Слава Марлоу второй раз за месяц попал в ДТП

Второй раз в месяц попал в ДТП в столице саунд-продюсер Моргенштерна Слава Марлоу (настоящее имя Артем Готлиб).

Инцидент случился этой ночью. По счастью, пострадавших нет, только слегка повреждены бамперы обеих иномарок. Примечательно, что именно трек Славы Марлоу "крутился" в магнитоле второго водителя в тот момент, когда он врезался в машину автора.

"Хватит въезжать в меня на светофорах, если горит красный", — написал сам раздосадованный музыкант в сторис своего Instagram.

До этого автомобиль Готлиба сталкивался с такси, что также подробно показывалось в сторис. Тогда решили не вызывать полицию.