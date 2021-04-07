Гоша Куценко разыграл подписчиков, показав фальшивое море

Гоша Куценко опубликовал в Instagram кадры, на которых под ногами плещутся пенистые морские волны. На песке с голубым оттенком написано слово — "море".

Вода мерно заливает надпись беспечного курортника. Кадры наводили на мысль об отдыхе в райском уголке планеты.

"Ну вот наконец-то я на море, холодновато правда, да и грязновато, не пойду купаться", — сказал Куценко.

Затем объектив камеры поднимается, и зрители видят проезжающие мимо автомобили.

Пенистые волны оказались на самом деле дорожными лужами, вода в которых двигается под колёсами проезжающего автотранспорта.

"Как я провёл выходные! А ты? Нормально!" — поинтересовался Куценко у подписчиков.

Фолловеры оценили юмор артиста.

"Это море, которое я могу себе позволить", — пошутили интернет-пользователи.

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