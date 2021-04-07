Галкин показал, как его дети дружат с ребятишками из деревни Грязь

Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором его сын Гарри ведёт себя как крутой модный фотограф.

Мальчик увлечённо фотографирует маленькую модель. Гарри полностью поглощён процессом, становясь на колени и меняя позы.

В руках у ребёнка — солидная профессиональная фототехника. Комнату, где проходит фотосессия, то и дело озаряет фотовспышка. В помещении грамотно расставлен свет.

"У Гарри новое увлечение — он теперь фотограф — к слову, фотки получаются хорошие!" — написал супруг Аллы Пугачёвой под видео.

В этом же посте Максим Галкин рассказал о демократичном подходе его детей к выбору друзей. Оказалось, что двойняшки общаются с местными детьми из деревни Грязь, где располагается замок Галкина и Примадонны.

"В гости пришли подружки Лизы и Гарри, наша соседка по деревне Стеша @stefaniapinyagina и её сестра Катя @fanfaly_. К слову, часто спрашивают, есть ли у наших детей общение с другими детьми. Вот, например, со Стешей дети дружат с двух лет — познакомились и играли на детской площадке у нас в деревне", — объяснил юморист.

Подписчики оценили успехи Гарри в освоении фотографического искусства.

"Как записаться на фотосессию?", — поинтересовался Игорь Николаев под видео.

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