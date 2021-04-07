Гордон предложила блогеру уладить вопрос с пострадавшей в ДТП до суда

Известная правозащитница представляет интересы участницы ДТП Екатерины Маничкиной, которая пострадала при столкновении с автомобилем, за рулём которого сидел известный блогер Эдвард Бил.

Екатерина Гордон опубликовала в Instagram обращение к пранкеру, которого обвиняют в том, что он стал виновником в ДТП на Садовом кольце Москвы.

"Обращение к Эдварду Билу. Мы, как официальные представители участницы ДТП Екатерины Маничкиной, ждём его звонка или звонка его многочисленных представителей. #юристы #адвокаты @gordonsons.ru. Что касается уголовного дела, в котором участвует друг нашей компании адвокат Князев, то мы полагаем, что наказание должно быть максимально жёстким при отсутствии признания вины и реального раскаяния", — объяснила юрист в своём микроблоге.

Подписчики посчитали, что пранкер таким образом может откупиться от наказания, проводя аналогию между аварией с участием блогера и ДТП с участием Михаила Ефремова.

"Как это в "досудебном"? Вы хотите сказать, что "деньги на бочку, и бочка не покатится?" А как же последствия? Как же мажоры и их баснословные капиталы? Отмажется этот "гусь", будет прецедент отмазываться последователям! Это ошибка и попросту плевок на закон!", — возмущались фолловеры. "В ДТП несколько участников. Уголовное разбирательство по той женщине, что в коме. Нашему клиенту разбили машину, и вред здоровью не тяжкий. Не путайте", — объяснила Гордон.