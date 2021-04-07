Лариса Гузеева показала неприличный жест

Лариса Гузеева опубликовала в Instagram снимок, который был сделан несколько десятилетий назад.

На фото молодая Лариса сидит за столом в обнимку с актрисой Александрой Яковлевой. Подруга Гузеевой для совместного фото выбрала оптимистичный жест, обозначающий "окей", а вот Лариса показала фотографу средний палец.

Лариса Андреевна на фото стройна, красива, на голове у неё — короткая стрижка "каре". Подписчики обратили внимание на длинные тонкие пальцы телесвахи.

"На Питерской кухне с Сашей Яковлевой", — подписала снимок Гузеева. "Могла другой, поприличнее жест показать…", — укорили телеведущую фолловеры.

Предчувствуя атаки хейтеров, Лариса Андреевна объяснила любителям писать гадости, что она делает с их сообщениями.

"Чуть не забыла: я удаляю сообщения в директ не читая, пожалуйста, не тратьте своё время, всем веселья!" — уточнила звезда фильма "Жестокий романс".

Подписчики объяснили Ларисе Андреевне, что можно поступить проще.

"А не проще закрыть директ, чем тратить время на удаление?" — сказали фолловеры. "Не проще — есть мои друзья", — объснила Гузеева. "Можно оставить открытый директ только для друзей", — отметили интернет-пользователи.

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