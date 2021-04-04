Анастасия Заворотнюк поблагодарила врачей, которые боролись за ее жизнь

Празднование своего юбилей Анастасия Заворотнюк начала с благодарности врачам. На протяжении 3 лет они помогают ей бороться с раком. У 50-летней актрисы диагностирована лиобластома головного мозга.

"Мы хотим сказать огромное спасибо людям, которые последние два года совершают настоящие рукотворные чудеса. Алексею Леонидовичу Кривошапкину - он подарил Насте вторую жизнь. И Копосову Павлу Валентиновичу. Низкий поклон", — присоединилась к словам благодарности семья актрисы на страницах журнала "Star hit".

Анастасию Заворотнюк поклонники не видели уже 3 года — все время ее борьбы с болезнью. Сама актриса пока не может выйти на связь с поклонниками, но ей помогают в этом члены семьи, которые не забыли сказать спасибо всем неравнодушным почитателям ее таланта.

"Вчера был очень важный день для всех нас. Благодарим всех за этот праздник, за вашу любовь, за теплоту, за потрясающую поддержку! Это дает огромную силу и помогает двигаться вперед", — написали родные Заворотнюк.

Близкие прекрасной няни не теряет надежды на ее исцеление.

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