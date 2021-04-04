Александр Васильев рассказал о "бабской" мужской моде

Эксперт моды рассказал о трендах весны и лета 2021.

Ведущий "Модного приговора" Александр Васильев прочитал лекцию о том, что гендерные стереотипы больше не диктуют правила в моде.

"Мода сильно изменилась, и она сейчас разбита на два противоположных лагеря. Один из главных факторов сегодняшней моды — это стирание гендерных различий. Мода для женщин очень омужичилась, а мода для мужчин, грубо сказать, очень обабилась", — цитирует слова эксперта "Комсомольская правда".

Васильев отметил. что женщины и мужчины "обменялись" одеждой и цветами.

"В тренде все то, что женщины экспроприировали у мужчин: брюки, пиджаки, рубашки, короткие стрижки, обувь на низком ходу, жилеты, ремни, галстуки, футболки, шорты… А мужчины теперь ходят в розовом. Раньше говорили: мужчина точно не пойдет в коралловом или в красном, или в сиреневом", — отметил глава модного суда.

Александр Александрович обрадовал женщин, шевелюру которых тронула седина.

"О, пока не забыл: в моду вошла седина. Ведь сколько лет женщины себя перекрашивали во все цвета?! Прекратите краситься! Седые волосы сейчас тренд. А молодежь теперь красится в седину", — уверил Васильев.

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