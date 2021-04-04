Аршавина больше занимали шутки, чем здоровье экс-супруги

Футболист демонстрировал богатую фантазию 1 апреля, разыгрывая своих коллег и подчинённых. К каждому из них он нашел индивидуальный подход.

Розыгрыш с Аршавиным: звонок Бекхэму, аренда в Нигерию, мадагаскарские тараканы и ваши проблемы

Все действие снималось на скрытую камеру в кабинете футболиста. Так, управляющая столовой получила от него указания перевести меню в соответствии с белковой диетой, включив в рацион подрастающего поколения жареных насекомых.

Никите Шершову Аршавин предложил отправиться русским легионером в иностранную команду.

"Ты первым поедешь. Мы видим в тебе потенциал. И эта страна — Нигерия. По зуму будешь заниматься или туда тебя устроить?" — развлекался футболист.

Обо всех розыгрышах в день смеха стало известно из видео, размещенного на YouTube-канале Zenit Football Club.

В это время его бывшая супруга Алиса Казьмина лежала в больнице, где врачи боролись за её жизнь. Девушка призналась, что жить с футболистом было тяжело.

"Бойтесь гнева терпеливых", — прокомментировала она свое моральное состояние в Instagram.