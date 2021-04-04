Михалков боится идти на встречу с Гузеевой трезвым

Вместе маститый режиссёр и опытная телесваха играли в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс".

По сценарию фильма, герой Михалкова соблазняет несчастную Ларису, жизнь которой трагически обрывается.

После роли в фильме по мотивам пьесы Островского "Бесприданница" Лариса больше не кажется наивной. Наоборот, жизнь сделала её циничной и резкой в своих высказываниях.

Бывшая "бесприданница" теперь сама выступает в роли суровой свахи.

Никита Михалков стал героем шоу "Вечерний Ургант".

Иван Ургант обратил внимание, что Никите Сергеевичу понравилось шампанское, которым угощали на шоу.

"Мы вас пьяным никуда не отпустим, Никита Сергеевич. Тут рядом "Давай поженимся" снимают. Там Гузеева, она вас уже 30 лет ждет", — сказал Ургант.

Михалков объяснил, что для такой роковой встречи ему "нужно эту бутылку шампанского допить и еще одну выпить".

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