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Бузова ответила на жалобы Тарасова об их несчастливом браке

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Футболит посетовал на то, что Ольга сделала их союз чрезмерно публичным.

Бузова ответила на жалобы Тарасова об их несчастливом браке

Ольга Бузова давно не затрагивает в своих интервью тему расставания с экс-супругом Дмитрием Тарасовым.

Поводом высказаться на эту тему стало признание футболиста, который отметил, что страдал от того, что их отношения находились у всех на виду.

Ольгу это заявление рассмешило, так как Тарасов превратил свою нынешнюю семейную жизнь в контент для Instagram-аккаунта.

Звезда "Дома-2" стала гостьей YouTube-канала Армана Давлетьярова, где и выразила своё мнение.

"В своем глазу бревна не видишь У него на странице столько снимков сейчас, сколько у меня никогда не было. Мы людей всегда обвиняем в том, в чем сами грешны", — цитирует слова Бузовой "Экспресс Газета".

Ольга вспомнила, что бывший муж называл её стремления петь на эстраде "бредом", чем тормозил её творческое развитие.

"Мало кто знает, что карьера моя началась не после развода. Я песню записала, еще находясь в браке. Я счастлива была тогда и трек был про любовь. Хотя, муж мне говорил: "Зачем тебе это надо? Это бред", — призналась Ольга.

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Автор: Елена Былкина
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