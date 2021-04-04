Маша Малиновская раскритиковала Решетову

Маша Малиновская резко высказалась в адрес Анастасии Решетовой. Заявление произошло после эфира нового шоу "Ты — топ-модель". Ведущая посчитала ее некомпетентной для этой программы.

"Программу "Топ-модель" должна вести, как минимум, русская топ-модель, а не русская телка из Instagram", — прокомментировала свое мнение Малиновская на YouTube-канале "Люсьен, дай сказать"

Свои замечания она высказала не только в социальной сети, но и в интервью. Маша Малиновская видела только промо-ролик шоу, но на его основании высказала суждение, что вести программу должна Наталья Водянова или Ирина Шейк, которые за плечами имеют опыт работы в этой сфере.

"Ведущей должна быть точно не девушка вроде меня или Решетовой, которая, мягко говоря, походит на еще сотню таких же девчонок в Instagram", — пояснила свое мнение Малиновская.

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