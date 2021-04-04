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Долина напугала поклонников фото с "трупными" пятнами на лице

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица на странном снимке похожа на зомби.

Долина напугала поклонников фото с "трупными" пятнами на лице

Сетевые критики любят отыскивать изъяны во внешности звёзд. Находятся люди, которые с особым злорадством находят несовершенства в облике публичных персон.

Частенько нападкам хейтеров подвергается Лариса Долина. Певица заметно похудела. Отсутствие лишних килограммов могло несколько подчеркнуть её возрастные особенности.

Певица решила шокировать всех злопыхателей, опубликовав в своём микроблоге снимок в сценическом образе. Лариса Александровна предстала перед фолловерами со зловещим гримом на лице. Кожу женщины как будто тронули следы могильного тления. Исполнительница одета в окровавленную одежду. Общий её облик вызывает неподдельный ужас.

"Моя миссис Лавет. Вчера отыграла спектакль на Таганке "Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит стрит". Сегодня заключительный спектакль в этом сезоне", — объяснила певица свой пугающий внешний вид.

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Мюзикл Театра на Таганке - Суини Тодд, маньяк цирюльник с Флит стрит
Автор: Елена Былкина
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