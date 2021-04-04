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Антон Лапенко отомстил Алексею Щербакову за плагиат

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Комик Щербаков занялся беззастенчивым присвоением творческих находок популярного блогера.

Антон Лапенко отомстил Алексею Щербакову за плагиат

Антон Лапенко несколько месяцев назад стал гостем программы "Что было дальше?". Одним из ведущих популярного YouTube-шоу является Алексей Щербаков.

Антон Лапенко, создающий на экране трогательных ретро-персонажей, заставил несдержанных на язык комиков вести себя культурнее и перестать на время ругаться матом.

Всю программу Щербаков копировал реплику одного из героев сериала "Внутри Лапенко". Он старательно произносил фразу лидера ОПГ, которого играет Антон.

"Здорово, отец!" — то и дело говорил ведущий "ЧБД", подражая гостю своего шоу.

Оказалось, что именно тогда в его голове зарождались коварные планы украсть полюбившихся зрителю персонажей, с любовью созданных Антоном Лапенко.

Коварный плагиатчик создал фильм, в котором скопировал все знаковые персонажи Антона. Свой фильм с ворованными идеями он назвал оригинальным сериалом "Внутри Щербенко".

Откровенное воровство не ускользнуло от внимания Лапенко. который снял видео о том, как он смотрит видео, где образы его персонажей примеряет на себя беззастенчивый комик.

Ни один мускул не дрогнул на лице блогера, когда он смотрел украденный сериал. Скоро к Антону присоединилась вся его большая команда.

Серьезные ребята смотрели фильм сначала в помещении, а затем в автомобилу. Парни обзавелись верёвкой, лопатами и выехали на место.

С серьёзным видом они закопали кого-то в лесу, а над этим местом спалили чучело.

Лапенко смотрел в камеру и зловеще улыбался. Этот посыл был направлен в адрес Алексея Щербакова, который увлёкся плагиатом.

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Автор: Елена Былкина
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