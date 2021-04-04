Комик Щербаков занялся беззастенчивым присвоением творческих находок популярного блогера.
Антон Лапенко несколько месяцев назад стал гостем программы "Что было дальше?". Одним из ведущих популярного YouTube-шоу является Алексей Щербаков.
Антон Лапенко, создающий на экране трогательных ретро-персонажей, заставил несдержанных на язык комиков вести себя культурнее и перестать на время ругаться матом.
Всю программу Щербаков копировал реплику одного из героев сериала "Внутри Лапенко". Он старательно произносил фразу лидера ОПГ, которого играет Антон.
"Здорово, отец!" — то и дело говорил ведущий "ЧБД", подражая гостю своего шоу.
Оказалось, что именно тогда в его голове зарождались коварные планы украсть полюбившихся зрителю персонажей, с любовью созданных Антоном Лапенко.
Коварный плагиатчик создал фильм, в котором скопировал все знаковые персонажи Антона. Свой фильм с ворованными идеями он назвал оригинальным сериалом "Внутри Щербенко".
Откровенное воровство не ускользнуло от внимания Лапенко. который снял видео о том, как он смотрит видео, где образы его персонажей примеряет на себя беззастенчивый комик.
Ни один мускул не дрогнул на лице блогера, когда он смотрел украденный сериал. Скоро к Антону присоединилась вся его большая команда.
Серьезные ребята смотрели фильм сначала в помещении, а затем в автомобилу. Парни обзавелись верёвкой, лопатами и выехали на место.
С серьёзным видом они закопали кого-то в лесу, а над этим местом спалили чучело.
Лапенко смотрел в камеру и зловеще улыбался. Этот посыл был направлен в адрес Алексея Щербакова, который увлёкся плагиатом.
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