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Сергей Жуков показал свою 20-летнюю дочь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывший солист группы "Руки вверх" показал свою дочь от брака с Еленой Добындо Сашу. Сегодня девушке исполнилось 20 лет. С чем её и поздравил звёздный отец.

Сергей Жуков показал свою 20-летнюю дочь

"Пытаюсь проснуться, но я не сплю… 20 лет! Пытаюсь понять как? Неужели? Почему? Зачем так быстро летит время? Но ответа на эти вопросы нет и не будет. Есть только одно, неподвластное времени обстоятельство — моя безусловная любовь к тебе все эти 20 лет! "- поделился своими ощущениями в поздравлении Сергей Жуков.

Саша родилась 4 апреля 2001 года, но брак её родителей быстро распался, и Елена Добындо вместе с дочкой переехала в Чикаго. Девушка пошла по стопам звёздного отца, активно занимаясь творчеством и развивая вокальные и сценические таланты.

Сергей Жуков не забывает дочь, встречаясь с ней и приглашая в гости. В поздравлении он признался, что ждёт её в Москве.

"Сашенька, где бы ты не находилась, знай, что никакие расстояния не могут помешать папе — любить и чувствовать своего ребёнка…Я скучаю, я тебя люблю, и хочу, чтобы ты знала, что вся наша семья, все твои братья, сестра, бабушка, все мы очень ждём нашей скорой встречи! " — не скрывал своих эмоций певец.

 

 

 

 

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Сергей Жуков и Саша Жукова - Sergey Zhukov and Sasha Zhukova
Автор: Елена Былкина
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