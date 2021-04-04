Айза призналась в банальности

Расставание Айзы Долматовой и Олега Майами отразилось на эмоциональном состоянии девушки. Решив доказать бывшему бой-френду, что он понес большие потери, она выложила в своем аккаунте обнаженные фотографии.

Откровенные фото звезда дополнила лаконичным комментарием.

"Все нормальные типы хотели себе в лапы Айзу", — подписала она под фотосессией.

Поклонники сразу распознали предназначение публикации. Пока представители одного лагеря жалели и подбадривали ставшую свободной девушку, вторые упрекнули ее в излишнем проявлении эмоций.

"Айзу понесло после расставания", — прокомментировал один из подписчиков. "Да, я банальная", — ответила ему звезда.

Напомним, что пара Айзы Долматовой и Олега Майами рассталась в прошлом месяце. Причиной девушка назвала разницу в ожиданиях. Ее молодой человек хотел себе "нормальную" девушку.

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