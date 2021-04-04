Катя Жужа не раскрывает пол своего будущего ребёнка

Катя Жужа станет мамой в третий раз. Отпраздновать это событие она решила, организовав вместе с мужем вечеринку в модной тенденции западных звёзд.

Пара пригласила родственников и друзей, с которыми Екатерина и Артём поделились радостной новостью и признались, что всегда хотели погодок, но боялись, что с наступлением беременности могут возникнуть проблемы.

"Максика мы очень хотели, но у нас не получалось 1,5 года. Я была на 99% уверена в том, что мы снова столкнемся с этой же проблемой. Мы с мужем мечтали о погодках и стали целенаправленно их изобретать. Не дожидаясь прихода "женских дней", за четыре дня до их начала я сделала тест. В полной уверенности, что у нас ничего не вышло, выкинула его в мусорку", — призналась будущая многодетная мать.

Пол будущего ребенка супруги держат в секрете. Однако, украшение торта в розово-голубой гамме навело гостей вечеринки на мысли о двойне. Катя Жужа интригует подписчиков, сообщая, что пол малыша стал для нее шоком.

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