Артём Тынкасов ушел из жизни

Звезда отечественного кинематографа не дожил до 51 года. О смерти Артёма Тынкасова стало известно накануне из публикации директора театра "Гоголь-центр". Для нее он выбрал старый снимок, где актер только начинает свою карьеру.

"Умер. Вот так. Хочу запомнить его таким. Все, не могу ничего писать", — прокомментировал свой пост в социальных сетях Алексей Кабешев.

На пути к актёрской карьере Артём Тынкасов закончил Нижегородское театральное училище и Высшее театральное училище имени Щепкина. Он сыграл более 10 ролей на экране. В его фильмографии как роли принцев, так и искателей приключений, брутальных персонажей. Зрителям он запомнился по сказке "Не покидай…".

Актёр предпочитал кинематографу работу на сцене. Он служил в Рижском академическом театре русской драмы, а также двух столичных театрах — "Современнике" и театре имени Маяковского. Здесь он делился своим опытом с начинающими актёрами.

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