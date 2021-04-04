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Ида Галич второй раз прыгнула с парашютом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогер и телеведущая опубликовала в своём Instagram видео бесстрашного прыжка.

Ида Галич второй раз прыгнула с парашютом

Ида Галич осуществила свою мечту и преодолела свой страх. Отчаянная женщина согласилась спрыгнуть с самолёта.

Пока Ида сделала это с опытным инструктором, который координировал все действия в полёте. Иде оставалось только расслабиться и получать удовольствия от пугающего процесса.

"Я это сделала! Не верится! Дубаи. 4 тысячи метров. Минута свободного падения. Я Прыгала 10 лет назад, но с 2,5 тысяч метров. Теперь я официально считаю себя бесстрашной! До последнего думала, что не решусь" Не покину самолёт. Пусть этот прыжок станет символом моей новой жизни! Я ничего не боюсь!", — написала блогер в своём аккаунте под захватывающим видео.

Подписчики оценили смелость Иды и выразили ей своё уважение.

"Ида, ты такой мощный мотиватор и человечище!", — написали фолловеры.

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Взлёт прыжок с парашютом с инструктором
Автор: Елена Былкина
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