Пост журналистки восприняли как ненавязчивую подсказку о финале популярного проекта.
Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram снимок, на котором у неё в качестве ожерелья шею обвивает искусственная змея.
"Женщина Змея желает вам ядовитейших снов. Ну и завтра срочно досматривать мои новости про Дно Ютуба. Артистичненько по-моему получилось", — написала Ксения в своём микроблоге.
Этот пост подписчики стали рассматривать в контексте шоу "Маска", которое называют "самым охраняемым секретом ТВ".
"Интересная отсылка, не вы ли Ксения Анатольевна в маске змеи на НТВ?" — спросили журналистку подписчики.
Среди неразгаданных масок — образ змеи. Есть подозрение, что за маской рептилии скрывается именно Ксения Собчак.
Другие поклонники шоу думают, что под личиной змеи скрывается либо Полина Гагарина, либо певица Нюша.
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