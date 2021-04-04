Собчак намекнула, кто скрывается за образом змеи в шоу "Маска"

Пост журналистки восприняли как ненавязчивую подсказку о финале популярного проекта.

"Маска". Змея - Du Hast

Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram снимок, на котором у неё в качестве ожерелья шею обвивает искусственная змея.

"Женщина Змея желает вам ядовитейших снов. Ну и завтра срочно досматривать мои новости про Дно Ютуба. Артистичненько по-моему получилось", — написала Ксения в своём микроблоге.

Этот пост подписчики стали рассматривать в контексте шоу "Маска", которое называют "самым охраняемым секретом ТВ".

"Интересная отсылка, не вы ли Ксения Анатольевна в маске змеи на НТВ?" — спросили журналистку подписчики.

Среди неразгаданных масок — образ змеи. Есть подозрение, что за маской рептилии скрывается именно Ксения Собчак.

Другие поклонники шоу думают, что под личиной змеи скрывается либо Полина Гагарина, либо певица Нюша.