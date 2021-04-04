Михалков посмеялся над предложением дать Навальному кинопремию

Режиссёр прокомментировал намерение отметить фильм Навального о дворце в Геленджике премией "Белый слон".

В своей авторской программе "Бесогон-ТВ" Никита Михалков отметил, что некоторым людям пришла в голову идея присудить Навальному кинопремию "Белый слон".

"Дело в том, что есть такая премия "Белый слон". Решили присудить её Навальному как режиссëру", — отметил Михалков.

Никита Сергеевич подробно остановился на самой премии и визуальном воплощении награды в виде авангардно выполненной фигурки белого слона.

"Такое событие. Посмотрите на изображение этого приза. Белым слоном, кто служил в армии, называется поллюция молодого солдата. Это называлось пустить белого слона. Если вы этот факт соединяете, с образом этого приза, то в общем всë как-то сходится, на мой взгляд, чисто визуально", — отметил маститый режиссёр в своей программе.

Ксения Собчак в своей передаче "Осторожно, новости!" призналась, что не смогла пройти мимо такого высказывания.

"Аргументация уровня бог, логика уровня барин. Правда непонятно, какая именно связь. Слово поллюция уже впечатляет. Может быть Никите Сергеевичу подсказал эту классную шутку Щербаков. Только надо как-то подтянуть эту метафорику. Знаете, что значит "Бесогон "на воровском жаргоне? Лицо, говорящее неправду, дурак. Даже не осмелюсь сказать, сходится тут что-то иди нет", — отметила Ксения Собчак.

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