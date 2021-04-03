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Участник ДТП в центре Москвы блогер Эдвард Бил миновал ареста

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В столице слушается резонансное дело известного пранкера, который устроил крупное ДТП на Садовом кольце. Водитель автомобиля, с которым произошло столкновение, находится "между жизнью и смертью".

Участник ДТП в центре Москвы блогер Эдвард Бил миновал ареста

Суд назначил Эдварду Билу меру пресечения. Два месяца он не сможет выходить из дома в тёмное время суток без позволения следователя. Ему также запрещено принимать участие в массовых мероприятиях.

Блогеру не дозволяется общаться с другими участниками громкого дела, садиться за руль. Звезду Сети лишили интернета и телефона.

Как сообщает "СтарХит", консультант Госдумы Мария Артемова, в которую врезался блогер на своём спортивном авто, находится в коме.

Врачи ранее не делали никаких прогнозов, но отмечали, что состояние женщины по-прежнему тяжёлое. У пострадавшей обнаружены множественные травмы: разрыв селезенки и перелом таза.

Следствие не настаивало на аресте блогера, хотя он находится в статусе подозреваемого.

Позже стало известно, что следствие считает, что блогеру необходимо назначить домашний арест, а также запретить ему садиться за руль.

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ЭДВАРД БИЛ СУД | Суд избирает меру пресечения | Прямая трансляция - Москва 24
Автор: Елена Былкина
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