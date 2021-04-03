TikTok-блогер Елизавета Василенко пожаловалась на жизнь на Украине.
22-летння Девушка, переехавшая из Днепропетровска в Москву, рассказала, почему жизнь на Украине существенно хуже чем в России.
Василенко побеседовала с видеоблогером Ксенией Хоффман. В ходе разговора бывшая жительница Украины сказала, что Москва и Киев "это как небо и земля".
"Когда со мной что-то случается, я всегда думаю: всяко лучше сдохнуть тут, чем на Украине" — сказала Елизавета в YouTube-ролике.
Её интервью уже набрало более трёх миллионов просмотров.
Она пожаловалась на равнодушие и бездействие сотрудников правопорядка на Украине, так как ей не помогли, когда её избили.
"Я не поверила, насколько всем наплевать на всех, на всё. Люди, которые должны нас защищать нет", — объяснила Василенко, звезда украинского сериала "Школа".
Девушка не жалует тех, кто обвиняет её в непатриотичности.
"Я могу назвать таких людей тупыми. Это тупость — судить человека по его национальности, по тому, куда он уехал или не уехал. Да, блин, уехала бы я в Америку, меня бы не хейтили тогда. Только сугубо из-за того, что Россия и Украина конфликтуют, почему-то приплетают к этому других людей, которые никак к этому не относятся. Это ненормально" — считает Лиза.
Василенко отметила, что множество молодых украинцев переезжает в Москву.
"Там делать нечего. Многие приезжают, переезжают. Даже удивительно мне было, что большая волна началась особенно в этом году Но почему нет? Это круто. Новые возможности. И правда, в Украине их очень мало", — сказала Василенко.
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