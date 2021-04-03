Отца Филиппа Киркорова госпитализировали

Здоровье 88-летнего родителя короля российской эстрады ранее пошатнул смертельно опасный вирус — COVID-19

Отец Филипп Киркорова страдает рядом заболеваний. Бедрос Киркоров ранее переболел коронавирусом, что могло сделать его иммунитет уязвимым.

Как сообщают "Дни.ру", 88-летний мужчина лёг в клинику для профилактических целей.

"Бедрос находится в больнице уже вторую неделю, Но поводов для беспокойства нет — он просто лег на очередное обследование, ну и подлечиться немного. Все-таки возраст серьезный и надо позаботиться о своем состоянии", — рассказал друг папы короля российской эстрады, пародист Александр Матвеев.

Филипп Киркоров поддерживает связь с талантливыми медиками, не упуская случая проконсультироваться с врачами о состоянии здоровья отца.

"Он лежит в центре имени Вишневского, но туда из-за карантинных мер никого с улицы не пускают. Поэтому там не был ни я, ни Филипп, ни жена Бедроса Людмила Александровна (Смирнова, вторая жена, с которой в браке с 1997 года — Прим. ред.), которая сейчас в Новгороде", — объяснил Матвеев.

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