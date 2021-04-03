Певец и композитор поделился радостной новостью с подписчиками в Instagram.
Игорю Николаеву торжественно вручили значок и удостоверение народного артиста РФ.
Владимир Путин подписал приказ о присвоении почётного звания ещё в конце 2019 года, но из-за эпидемии COVID-19 церемонию награждения пришлось перенести.
"Это здорово, потому что у нас снова праздничное настроение и ощущение, что наградили еще раз! Спасибо всем вам, дорогие мои слушатели и зрители. В этом звании — ваша любовь ко мне и моим песням, которые я писал для вас все эти годы", — написал певец в своём микроблоге.
На торжество в Кремль Игорь Николаев прибыл с женой Юлией Проскуряковой. Композитор поблагодарил поклонников за признание и любовь к его творчеству.
Подписчики народного артиста РФ поспешили поздравить своего кумира.
Композитора поздравили также Игорь Крутой, Кристина Орбакайте, Денис Клявер, Наталья Подольская, Альбина Джанабаева, Алсу и хореограф Алла Духова.
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