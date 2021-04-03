Соседов прокомментировал слова Разина о певицах-эскортницах

Ранее продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин уверял, что многие артистки занимались в молодости эскортом.

Разин объяснял, что в конце 1980-х годов исполнительницы легко "соглашались на подобное", а эскорт сулил "огромные заработки".

Имён таких беспринципных певиц Разин называть не стал, так как это может закончиться судом.

Соседов уверен, что к словам продюсера нужно относиться с иронией.

"Если Разин так говорит, то ему виднее. А может, они так и зарабатывали. Другое дело, нужно ли об этом говорить. Может, так и есть. Это такая тема, которую глупо обсуждать. Думаю, что действительно многие так зарабатывали. Это ни для кого не секрет", — отметил музыкальный критик в интервью с порталом Teleprogramma. pro

Соседов не исключил. что кто-то из певиц мог обидеть Разина.

"Он говорит то, что знает. Вряд ли бы он стал оговаривать невиновного человека. Наверное, есть какие-то основания и причины у него для таких заявлений", — заключил Соседов.

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