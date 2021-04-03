Экс-супруга Сергея Шнурова рассказала о смене имени

Матильда Шнурова уверена, что именно её новое имя привлекло к ней удачу, богатство и успех.

Настоящее имя Матильды — Елена Мозговая. Она родилась в небольшом населённом пункте Воронежской области. В юности девушка отправилась покорять Москву.

Её первый возлюбленный посоветовал ей сменить имя. Девушка последовала его совету и стала Матильдой.

Звучное имя, эффектная внешность и отчаянный характер привлекли к ней лидера группы Ленинград, который взял интересную женщину в жёны.

Подписчики поинтересовались у светской львицы, зачем она поменяла имя. Матильда объяснила, что она думает по этому поводу.

"Смена имени — это создание своего собственного другого будущего", — ответила ресторатор.

Звучное необычное имя действительно помогло ей в жизни. Женщина успешна и богата.

Матильда рассказала о своём жизненном принципе.

"Ваша жизнь состоит из того, на что вы помещаете свой фокус внимания, на что вы тратите ваше время жизни, — сообщила она.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.