Матильда Шнурова уверена, что именно её новое имя привлекло к ней удачу, богатство и успех.
Настоящее имя Матильды — Елена Мозговая. Она родилась в небольшом населённом пункте Воронежской области. В юности девушка отправилась покорять Москву.
Её первый возлюбленный посоветовал ей сменить имя. Девушка последовала его совету и стала Матильдой.
Звучное имя, эффектная внешность и отчаянный характер привлекли к ней лидера группы Ленинград, который взял интересную женщину в жёны.
Подписчики поинтересовались у светской львицы, зачем она поменяла имя. Матильда объяснила, что она думает по этому поводу.
"Смена имени — это создание своего собственного другого будущего", — ответила ресторатор.
Звучное необычное имя действительно помогло ей в жизни. Женщина успешна и богата.
Матильда рассказала о своём жизненном принципе.
"Ваша жизнь состоит из того, на что вы помещаете свой фокус внимания, на что вы тратите ваше время жизни, — сообщила она.
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