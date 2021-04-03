Эксперт усомнился в достоверности подписей вдовы Баталова

По мнению криминалиста Сергея Соколова, Гитана Леонтенко не подписывала договоры ренты с Натальей Дрожжиной.

Вдова народного артиста СССР Алексей Баталова ранее объясняла, что супруги Дрожжина и Цивин давали ей подписывать какие-то документы.

Предприимчивые супруги утверждают. что Гитана Леонтенко по собственной воле передала им недвижимость и денежные счета покойного супруга.

Эксперт-криминалист Сергей Соколов предположил, что в договорах пожизненной ренты подписи могут быть поддельными.

"На первый взгляд, экспертизу провели с использованием современных технических средств. Но сделанные выводы вызывают вопросы. Во-первых, не было представлено достаточное количество подписей для исследования. Во-вторых, не выдерживает критику их сравнительный анализ. В-третьих, подписи на иллюстрациях различаются. Важного критерия: повторяемости и индивидуальности почерка нет, все буквы различаются по взаиморасположению", — пояснил эксперт в интервью "Комсомольской правде".

Он убеждён, что почерковедческая экспертиза проведена не полно, а сделанные выводы недостоверны, поэтому специалист рекомендовал провести повторное исследование.