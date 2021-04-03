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Воображением и целебной водой: Куклачёв рассказал, как боролся с COVID

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Чтобы победить коварный вирус, дрессировщик кошек разработал собственную систему лечения.

Воображением и целебной водой: Куклачёв рассказал, как боролся с COVID

Юрий Куклачев объяснил, что решил изгонять смертоносный вирус с помощью молитвы и особой целебной воды.

Артист признался, что очень тяжело переносил коронавирусную инфекцию. Медики отметили 85% поражения лёгкий, температура тела опустилась до 35,2 градуса. Лекарственные препараты ему не помогали.

По убеждению знаменитости, ему позволила выжить разработанная им самим система лечения.

"Сработала моя система, которая называется "Духовная кулинария". Я при помощи мысли, воображения и своей фантазии начал очень конкретно лечиться. Я такие вещи делал! Конечно, подключил молитву — без нее ничего не может получиться", — объяснил дрессировщик в интервью изданию "Собеседник".

Куклачёву также помогла минеральная вода Мацесты.

"Наша мацестинская вода очень сильная, мощная. Больше десяти минут в ней находиться нельзя — может сердце остановиться. Если все правильно делать, она дает такой стимул! У меня сразу появились силы, поднялся иммунитет", — уверил 71-летний артист.

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