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Иосиф Пригожин рассказал о негативной стороне богатства

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер заявил, что справился с завистью и уже с равнодушием взирает на тех, кто успешнее и богаче его.

Иосиф Пригожин рассказал о негативной стороне богатства

Иосиф Пригожин отмечает пятьдесят второй день рождения.

Он объяснил. что никогда не говорит друзьям о том. что именно хотел бы получить на именины. Он всегда полагается в этом вопросе на друзей, отмечая, что радуется практичным подаркам, которыми сможет пользоваться долгое время. Иосиф Игоревич уверил, что иногда хорошая книга лучше дорогих, но бесполезных вещей.

"Главное — чтобы подарок оказался полезным, чтобы его можно было использовать долгое время", — цитирует слова продюсера радио "Комсомольская правда".

Супруг Валерии поведал. что пересмотрел свои взгляды на жизнь и больше не стремится к обогащению. При этом он стал ценить искреннюю дружбу и поддержку.

"Человеческая сущность сама по себе непростая. Деньги портят людей. Деньги — это испытание", — сказал Пригожин.

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2 апреля Иосиф Пригожин празднует свой день рождения
Автор: Елена Былкина
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