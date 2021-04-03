Иосиф Пригожин рассказал о негативной стороне богатства

Продюсер заявил, что справился с завистью и уже с равнодушием взирает на тех, кто успешнее и богаче его.

Иосиф Пригожин отмечает пятьдесят второй день рождения.

Он объяснил. что никогда не говорит друзьям о том. что именно хотел бы получить на именины. Он всегда полагается в этом вопросе на друзей, отмечая, что радуется практичным подаркам, которыми сможет пользоваться долгое время. Иосиф Игоревич уверил, что иногда хорошая книга лучше дорогих, но бесполезных вещей.

"Главное — чтобы подарок оказался полезным, чтобы его можно было использовать долгое время", — цитирует слова продюсера радио "Комсомольская правда".

Супруг Валерии поведал. что пересмотрел свои взгляды на жизнь и больше не стремится к обогащению. При этом он стал ценить искреннюю дружбу и поддержку.

"Человеческая сущность сама по себе непростая. Деньги портят людей. Деньги — это испытание", — сказал Пригожин.

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