Жорин подверг сомнению официальную версию смерти Легкоступовой

Родственники и друзья исполнительницы хита "Ягода-малина" опровергают утверждение о том, что у певицы были проблемы с алкоголем.

Валентина Легкоступова умерла летом 2020 года. Женщина получила серьёзную черепно-мозговую травму, однако, её отправили на лечение не в травматологию, а в наркологическую клинику, так как певица находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Комплексная судебно-медицинская экспертиза говорит о том, что Легкоступова скончалась в результате "полиорганной недостаточности", вызванной хроническими заболеваниями на фоне "многолетнего злоупотребления алкоголем". Кроме того, к смерти привела также тяжёлая травма головы.

Родственники исполнительницы винят в смерти певицы её супруга Юрия Фирсова.

Адвокат семьи Легкоступовых отметил, что экспертиза проводилась по просьбе Фирсова, который считал, что в смерти артистки виноваты медики.

"По заключению — ошибочных действий врачей специалисты не нашли. Что касается выводов про многолетнее злоупотребление спиртным, тут эксперты явно перестарались", — сказал Сергей Жорин в интервью "Комсомольской правде".

Он объяснил что семья певицы не согласна с результатами экспертизы.

"Мы уже направили запрос в Администрацию Ялты, где работала Валентина Легкоступова. Она регулярно проходила медицинские осмотры, никогда не стола на учете в наркодиспансере. Кроме того, есть свидетели, которые готовы подтвердить, что она не употребляла спиртное даже на собственной свадьбе", — отметил Сергей Жорин.

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