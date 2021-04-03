Манукян угодил в больницу после "разоблачения" его романа с помощницей

Здоровье бывшего возлюбленного Ольги Бузовой оказалась крайне слабым.

Давид Мануян опубликовал в сторис Instagram кадры, на которых он лежит под капельницей.

"Не теряйте", — обратился к подписчикам блогер.

Поклонники Давы уже привыкли к кадрам с больничной койки. Рэпер периодически публикует в своём микроблоге сцены своего лечения. При этом блогер почти никогда не раскрывает, что привело его в лечебное учреждение.

Подписчики Манукяна предположили, что на здоровье Давы негативно повлиял скандал, когда дотошные интернет-пользователи разглядели на мимолётном фрагменте видео брюнетку в постели в гостичном номере рэпера.

Манукян объяснил, что аудитория увидела на видео его директора. Девушка, по словам Давы, снимала номер в той же гостинице, что и он, и частенько заходила к нему в гости.

Слухи о своём романе с помощницей Дава не подтвердил, отметив, однако, что он свободный человек.

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