Здоровье бывшего возлюбленного Ольги Бузовой оказалась крайне слабым.
Давид Мануян опубликовал в сторис Instagram кадры, на которых он лежит под капельницей.
"Не теряйте", — обратился к подписчикам блогер.
Поклонники Давы уже привыкли к кадрам с больничной койки. Рэпер периодически публикует в своём микроблоге сцены своего лечения. При этом блогер почти никогда не раскрывает, что привело его в лечебное учреждение.
Подписчики Манукяна предположили, что на здоровье Давы негативно повлиял скандал, когда дотошные интернет-пользователи разглядели на мимолётном фрагменте видео брюнетку в постели в гостичном номере рэпера.
Манукян объяснил, что аудитория увидела на видео его директора. Девушка, по словам Давы, снимала номер в той же гостинице, что и он, и частенько заходила к нему в гости.
Слухи о своём романе с помощницей Дава не подтвердил, отметив, однако, что он свободный человек.
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