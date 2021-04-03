Прокуратура проверит подозрительных опекунов Зайцева

Тревогу поднял сын модельера, который подозревает, что его отца окружают мошенники, которые вознамерились завладеть имуществом кутюрье.

В прокуратуре Москвы объяснили, что назначили проверку сведений о злоумышленниках, которые якобы под маской благодетелей обосновались в особняке Вячеслава Зайцева с целью завладеть его благосостоянием.

По мнению сына 83-летнего модельера Егора Зайцева, "серийным опекунам" на руку то, что у его отца слабое здоровье.

Егор убеждён, что приятели отца, которых от сравнил с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным, преследуют корыстные мотивы, окружая Вячеслава Михайловича притворной заботой.

"Прокуратура Москвы организовала проверку информации о возможных нарушениях жилищных и имущественных прав известного российского модельера. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — заявила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Окружение модельера снимает с Вячеславом Зайцевым ролики в TikTok, что, по мнению родственников кутюрье, позорит имя прославленного мастера.

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