Иеромонах Фотий объяснил, почему Моргенштерн невнятно поёт

Представитель духовенства уверен, что рэпер сознательно встал на сторону зла.

Победитель шоу "Голос" оценил внешний облик и творчество Моргентерна и увидел в его личности опасное явление для подрастающего поколения.

"Те, кто уже подрос, наверняка, его не слушают. Я видел много комментариев в Интернете, где более соображающая молодежь понимает, что его творчество — полный бред. Но вот дети думают, что именно так нужно себя вести. Им кажется, что это прикольно и здорово", — объяснил ФАН иеромонах Фотий.

По мнению отца Фотия, зловещие татуировки рэпера и его манеры выдают то, к каким силам он себя относит. Песни звезды основаны не на нравственном и духовном созидании, а носят очень негативный смысл. Иеромонах предполагает, что непривычное звучание музыки и слов рэпера неслучайно.

"Он специально все коверкает, чтобы никто из носителей русского языка не мог понять, о чем он поет", — прокомментировал финалист "Голоса".

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