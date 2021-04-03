Цымбалюк-Романовская рассказала любимый анекдот Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в своём Instagram-аккаунте забавный анекдот, который, по её словам, обожал её гениальный экс-супруг.

"Один из любимых анекдотов Армена Джигарханяна — в ленту!" — написала Виталина.

Далее пианистка приводит короткую юмореску, которую рассказал ей Армен Борисович.

"Очень неудобно заниматься любовью на улице — прохожие мешают советами". Всякий раз, когда мне дают советы (какую прическу мне нужно сделать, как одеваться, как жить, о чём думать и т.д.) — я слышу этот анекдот. Но каждый раз я поражаюсь количеству этих "прохожих", — написала женщина в микроблоге.

Подписчики считают, что Виталина — тот человек, который может многое поведать о легендарном артисте.

"Никто столько не знает об Армене Борисовиче, сколько Вы, Виталина… Вы можете рассказывать о нём бесконечно, Вы знаете о нём всё. Как и что он говорил, где, когда и кого он играл на сцене, снимался в фильмах… у вас бесконечно много совместных фото и видео… Это очень здорово…", — написали фолловеры под постом пианистки.

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