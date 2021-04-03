Меладзе примерил кепку-аэродром от итальянских дизайнеров

Валерий Меладзе с восторгом примерил кепку, знакомую российским зрителям по советским фильмам, в которых показывали дружественных представителей грузинского народа.

"Кажется я нашел свой стиль, отличная вещь", — сказал исполнитель красуясь в широченной драповой серой кепке "в ёлочку".

Певец не мог нарадоваться своей находке.

"Такой головной убор носил наш дедушка. Я думал, что секрет пошива кепок-аэродромов утерян навечно. Но талантливые итальянские дизайнеры отыскали старые грузинские лекала и смогли восстановить технологию пошива красивого, удобного, стильного и практичного головного убора!", — написал Валерий Шатоевич в своём Instagram.

Подписчики оценили стиль Меладзе.

"Аааа, сразу вспомнила "Мимино" почему-то… Вам очень идёт"; "О, как вам идёт!! Прям настоящий, горячий грузин!!!" "Валерий, вы в 2017 году опубликовали пост, что хотите купить такую кепку (стоп-кадр из проекта Старые песни о главном, где Вы поёте песню Ямайка). И вот сегодня Ваша мечта сбылась! Вам очень идёт! Настоящий грузин!", — поддержали своего кумира подписчики.

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