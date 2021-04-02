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Бузова отфотошопила себя так, что стала похожа на Заворотнюк

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ольга Бузова разместила в своём Instagram фото, на котором сама на себя не похожа. Она стала немного полнее, резкие черты худого лица сгладились и округлились.

Бузова отфотошопила себя так, что стала похожа на Заворотнюк

Ольга сама поняла, что фотофильтры её очень изменили, поэтому решила поинтересоваться у подписчиков об их впечатлениях.

"Первая мысль, о чём вы подумали, когда увидели это фото?", — написала Ольга под снимком.

Фолловеры действительно были озадачены непривычным образом своего кумира.

Некоторые предположили, что Ольга стала похожа свою сестру Анну Бузову. Другие увидели в ней молодую Анастасию Заворотнюк.

"Сама на себя не похожа, на няню похожа из сериала "Моя прекрасная няня";

"Первая мысль о том, что тебе нужно менять человека который делал макияж. Кожа на лице слишком светлая";

"У меня почему-то первая мысль была о том, что Вы беременна", — отметили интернет-пользователи.

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