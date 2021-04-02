Дмитрий Тарасов признался, что ему нравится сидеть на шее жены

Экс-супруг Ольги Бузовой снова остался без работы. Анастасия Костенко становилась женой состоятельного спортсмена, однако теперь ситуация изменилась. Забота о содержании семьи легла на плечи модели.

В конце 2020 года Дмитрий Тарасов ушёл из казанского "Рубина". Он уже несколько месяцев сидит без работы, ожидая выгодного предложения. Таковые ему поступают, но он отказывается от приглашений, так как ему не нравятся озвученные гонорары.

"Пока Настя не слышит, скажу, что мне нравится сидеть на её шее!" — сказал 34-летний футболист в интервью "Новому радио".

Анастасия Костенко неплохо зарабатывает рекламой в Instagram.

Супруга Тарасова учится в Высшей школе телевидения "Останкино", мечтая получить заметную должность на ТВ. У Костенко уже есть опыт работы на телевидении — она вела передачу о хоккее "Ак Барс Шоу" на казанском ТВ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.