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Друг кутюрье ответил на обвинения в использовании Вячеслава Зайцева

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Рэпер Тимур Гарафутдинов прокомментировал обвинения сына модельера, Егора Зайцева, который назвал приятелей отца "серийными опекунами".

Друг кутюрье ответил на обвинения в использовании Вячеслава Зайцева

Гарафутдинов объяснил, что с Вячеславом Зайцевым их связывает искренняя дружба с 2007 года. Познакомились они на съёмках передачи "Модный приговор" — Зайцев был ведущим, а мама Тимура — героиней программы.

"У нас такая семья, особенно мама у нас с энергией взрывной, плюс мы нашли какие-то точки по взаимодействию, сотрудничеству, мы делали у Вячеслава Михайловича в Доме Моды концерт, давали ему коммерческие разные проекты, это дружба, наработанная годами. Всё это делается на доверии, а доверие нарабатывается годами", — рассказал музыкант в интервью Пятому каналу.

Тимур рассказал о видео в TikTok, которое вызывало негативную реакцию интернет-аудитории.

"Навещаем Вячеслава Михайловича по сей день. Сейчас ему трудно, у него, конечно, со здоровьем всё не очень хорошо, но он в здравом уме и светлой памяти. Физически он не очень себя чувствует, но он общается, работает. Недавно мы были у него в гостях, я помогал ему делать новые принты на компьютере, человек адекватен, его не смущают физические какие-то недостатки, связанные с возрастом и его травмами", — объяснил артист.

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День рождения Вячеслава Зайцева ("Светская хроника" от 06.03.2021 г., 5 канал)
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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