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Роза Сябитова мечтает избавиться от силиконовой груди

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Ведущая шоу "Давай поженимся" сделала себе шикарную грудь в 2012 году, не заплатив при этом ни рубля. Бесплатный силиконовый бюст ей достался благодаря рекламной кампании.

Роза Сябитова мечтает избавиться от силиконовой груди

Роза Сябитова активно показывала в фотосессиях свою идеальную грудь, однако у безупречного бюста есть существенные недостатки, которые заставляют телесваху задуматься над тем, чтобы избавиться от имплантов.

В частности, её мучает непомерный вес груди, который не позволяет полноценно отдыхать. Спать с силиконовыми вставками можно только на спине или на боку, но даже в таком положении грудь давит на грудную клетку.

"Очень устала от них, если честно. Здесь разговор идёт уже о здоровье, в первую очередь, ну и об удобстве. Если говорить о комфорте, дело в том, что искусственная грудь требует к себе повышенного внимания", — цитирует слова звезды ТВ издание "Собеседник".

Она также не может носить красивое нижнее бельё.

"Я забыла о красивых комплектах нижнего белья, они все не подходят, так как грудь тяжёлая, косточки натирают, тонкие лямки не выдерживают. С самого первого дня я хожу круглые сутки в компрессионном белье — это непросто, а если ты поправишься, становится еще дискомфортнее", — жалуется Сябитова.

Её также беспокоят возрастные изменения.

"Если честно, грудь выглядит гротескно: тело стареет, а грудь стоит — смешно… Если бы я знала, что это такое, ни за что бы не стала этого делать, даже если бы мне приплатили. Подтянула бы грудь, и всё. Что поделать, я тоже жертва моды", — отметила телеведущая.

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Роза Сябитова показала грудь
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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