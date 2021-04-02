Невеста Данко рассказала о романе певца с Лолитой

Нынешняя девушка певца Данко Мария Силуянова часто подвергается атакам хейтеров. Девушку считают разлучницей, так как она якобы увела исполнителя у гражданской супруги Натальи Устюменко, родившей от звезды двух дочерей.

Силуянова впервые рассказала, с кем на самом деле музыкант изменял матери своих детей.

"Говорят, что все мужчины изменяют, Но для меня они делятся на два типа. Одни изменяют так, что женщина и подозревать не будет, он никогда не даст ей повода даже подумать о его неверности. А другой тип мужчин изменяет открыто. Причём у таких мужчин может быть стабильная любовница, прямо роман. Нормальная женщина измену никогда не простит, а если и простит, то при первой же возможности отомстит", — цитирует слова 32-летней Марии "Собеседник".

Силуянову возмущает то, что именно её обвиняют во всех бедах, однако ранее Данко завёл другой роман.

"Саша уходил от Наташи к Лолите Милявской. И он не просто с ней переспал — они жили вместе целый год. Почему-то тогда Лолиту никто не критиковал, как меня сейчас. Сама Наташа недавно даже пыталась подлизаться к Лолите и написала ей комментарий в интернете. Она написала женщине, которая у неё мужика увела!", — отметила Мария.

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