Познер признался, что избил дочь до крови

В период с 1957 по 1967 год Владимир Познер был женат на филологе Валентине Чемберджи. В 1960-м супруга подарила ему дочь Екатерину.

Владимир Владимирович вспомнил, что когда Кате было три года, он вышел из себя из-за того, что она не хотела кушать.

Журналист дал ребёнку пощечину.

"У нее пошла кровь… Я такой ужас испытал, стал извиняться перед ней…" — вспомнил Владимир Познер в беседе с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека".

Познер объяснил, что дочь не помнит этого инцидента. Сам он увидел в своём поведении отражение своего отца, хотя тот никогда не поднимал на него руку.

Поклонники Познера просили его прокомментировать поведение граждан Грузии, которые закидали яйцами отель, в котором он остановился.

"Я хотел бы объяснить, почему никому из вас я не дал комментария по поводу того, что случилось в Тбилиси, не принял ничьё приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду", — написал Познер в своём Instagram.

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