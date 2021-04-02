Жириновский хочет поехать на "Евровидение" со своей песней

Владимир Жириновский хочет прыгнуть в последний вагон уходящего поезда, надеясь, что отборочная комиссия "Евровидения-2021" оценит по достоинству его музыкальный талант.

"В соцсетях много недовольных песней Манижи на Евровидение. Пишут, что ее кандидатуру ещё могут пересмотреть. Вот думаю, отправить ли свой ролик на конкурс?" — написал Жириновский в Twitter.

Владимир Вольфович уверен, что отборочная комиссия увидит в его творчестве уверенную заявку на победу.

Он разместил кадры, на которых он исполняет хит прошлого "Ландыши". Видео было снято в конце 2000-х годов.

Подписчики поддержали идею инициативного лидера ЛДПР.

Ранее Жириновскиий практиковал вокальные номера. Его песни представляют собой речитатив, напоминающий рэп.

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